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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte dövize endeksli mevduat sisteminin ayrıntıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte dövize endeksli mevduat sisteminin ayrıntıları

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduat sistemine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-21 14:12:17
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte dövize endeksli mevduat sisteminin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı.

Bakanlık söz konusu sistemi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" olarak tanımladı.

Sistemde hesaplar sadece gerçek kişilerce açılabilecek. Vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe spotaj uygulanmayacak.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak. Sisteme her banka katılabilecek.

Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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