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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine nakit dengesi Ağustos'ta rekor fazla verdi

Hazine nakit dengesi Ağustos'ta rekor fazla verdi

Hazine nakit dengesi Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla verdi. Böylelikle Ağustos ayında rekor fazla kaydedildi.

2 Saat Önce
2021-09-07 18:00:28
Hazine nakit dengesi Ağustos'ta rekor fazla verdi

Temmuz ayında rekor açık veren Hazine nakit dengesi Ağustos ayında rekor fazla yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit denge Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla verdi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin değerlendirmesine göre nakit denge rakamlarında 27 milyar TL düzeyindeki vergi tahsilatının Ağustos ayına kayması da etkili oldu.

Nakit denge Ocak-Ağustos döneminde 42,1 milyar TL açık verdi. Geçen ayın aynı döneminde nakit dengesi 110 milyar TL açık vermişti.

Ağustos ayında faiz dışı nakit denge 76,8 milyar TL fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde bu rakam 66,6 milyar TL oldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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