Hazine, Eylül-Ekim borçlanma hedefini aşağı çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Eylül-Kasım dönemi iç borçlanma stratejisinde Eylül ve Ekim aylarına ilişkin borçlanma hedefinin aşağı çekildiği görüldü.

Buna göre daha önce Eylül için açıklanan 45 milyar TL'lik iç borçlanma hedefi 40 milyar TL'ye, Ekim için açıklanan 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma hedefi 47,4 milyar TL'ye indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım döneminde toplam 107,4 milyar lira iç borçlanma hedeflediğini duyurdu.

Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma stratejisine göre eylül ayında 35,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar lira iç borçlanma hedefleniyor. Bu hedef bir önceki borçlanma planında 45 milyar lira seviyesindeydi.

Ekim ayında 46,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 47,4 milyar lira iç borçlanma planlanıyor. Bu hedef bir önceki borçlanma planında 53,4 milyar lira seviyesindeydi.

Kasım ayında ayında 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar lira iç borçlanma öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 3 aylık strateji içinde iki sabit kuponlu 10 yıllık tahvil ihracı da yer aldı. Buna göre Ekim ve Kasım aylarında sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçları gerçekleştirilecek.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.