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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine'den ''döviz bürosu'' kararı: 100 dolar detayı!

Hazine'den ''döviz bürosu'' kararı: 100 dolar detayı!

Alınan yeni karar ile döviz bürolarınada gerçekleştirilen 100 dolar ve üzerindeki alım-satımlarda kimlik tespiti yapılacak

3 Saat Önce
2021-11-18 07:00:50
Hazine'den ''döviz bürosu'' kararı: 100 dolar detayı!

Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.

Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.

Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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