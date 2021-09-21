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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine’den 725 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine’den 725 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 725 milyon lira tutarında 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

1 Saat Önce
2021-09-21 16:59:47
Hazine’den 725 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 725 milyon lira tutarında, 22 Eylül 2021 valörlü, 16 Eylül 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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