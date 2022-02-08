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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine Bakanlığı’ndan Londra temasları açıklaması

Hazine Bakanlığı’ndan Londra temasları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle kurulan temaslarla ilgili bilgi paylaşıldı

24 Dakika Önce
2022-02-08 22:34:49
Hazine Bakanlığı’ndan Londra temasları açıklaması

Toplantıda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldığı ve Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketin katılım sağladığı ve toplamda 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye Ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldığı aktarıldı. Buna ek olarak, Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildiği ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan basın duyurusunda, ”Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi. Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hem fikir kalındı.” ifadeleri yer aldı. AA .

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