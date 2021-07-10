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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine Bakanı Elvan’dan G20 değerlendirmesi

Hazine Bakanı Elvan’dan G20 değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'nda uluslararası vergi düzenlemelerine yönelik Türkiye’nin tutumunu paylaştıklarını belirtti.

3 Saat Önce
2021-07-10 18:19:13
Hazine Bakanı Elvan’dan G20 değerlendirmesi

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Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, tarihi Venedik kentinde ev sahipliği yaptığı bu yılki üçüncü G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantılarının son gününde daha dayanıklı, daha kapsayıcı ve daha yeşil bir ekonomi için sürdürülebilir finansın önemine dikkat çektik. Uluslararası vergi düzenlemeleri alanında ülkemizin pozisyonunu paylaştık." ifadesini kullandı.

Toplantı kapsamında ikili temaslarını da sürdüren Bakan Elvan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Singapur Maliye Bakanı Lawrence Wong ve İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Elvan, daha önce de ABD, Fransa, Güney Kore, Meksika, Arjantin ve Almanya'dan mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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