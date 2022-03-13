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TIMETURK / EKONOMİ / Hazine arazileri tarıma kazandırılıyor

Hazine arazileri tarıma kazandırılıyor

Çiftçiler tarafından kiralanan hazine arazileri yerli üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Milyonlarca metrekarelik araziler tıbbi ve aromatik bitki bahçelerine dönüştürülüyor.

16 Dakika Önce
2022-03-13 19:41:34
Hazine arazileri tarıma kazandırılıyor

Kasım 2017'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde başlatılan projeyle hazine taşınmazları 10 yıllığına kiraya verildi.

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Değeri 100 bin lira olan taşınmazların kirası, yıllık 100 liraya denk geldi. Amaç yerli üretimi canlandırmak, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitkiyi yetiştirmekti.

34,3 milyon metrekare alan kiralandı

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Bugüne kadar 68 ilde 34,3 milyon metrekare hazine taşınmazı kiralandı. Balıkesir, Kütahya ve Tokat ise öne çıkan iller oldu. Balıkesir'de 5,6 milyon, Kütahya'da 4,6 milyon Tokat'ta ise 2,6 milyon metrekare alan kiralandı.

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En çok talep ise lavanta yetiştiriciliği için geldi. Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan lavanta fideleri toprakla buluşturuldu. Bu bitki için yaklaşık 20,2 milyon metrekare arazi kiralandı.

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20 milyon metrekare arazi ilana çıkarılacak

Proje sayesinde toprak işleniyor, sonucunda elde edilen ürün ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıca istihdam fırsatı sunuluyor.

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2022 yılı için kiralanacak yerler de belirlendi. 20 milyon metrekare hazine arazisi ilana çıkarılacak. Uygulamalardan yararlanmak isteyenler, Milli Emlak şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

TRTHaber .

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