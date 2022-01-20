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TIMETURK / EKONOMİ / Hayvancılık yatırımlarında aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı

Hayvancılık yatırımlarında aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvansal üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi için 81 ilde hayata geçireceği projelere 225,8 milyon lira yatırım yapacak.

2 Saat Önce
2022-01-20 17:09:46
Hayvancılık yatırımlarında aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı

AA muhabirinin, "2022 Yılı Yatırım Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık sektöründeki projeler için bu yıl planlanan yatırım tutarı 374 milyon 525 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu projelerden 81 ilde LSD hastalığının kontrolü ve önlenmesi adına 2024'te tamamlanması planlanan çalışmalara 56 milyon lira harcanacak.

Türkiye genelinde 2023'te bitirilmesi planlanan veteriner hizmetleri altyapısının geliştirilmesine 33 milyon 500 bin lira, Ankara, Adana, Balıkesir ve Konya'da büyükbaş ve küçükbaş ıslahı ve adaptasyonu için çeşitli projelere de 25 milyon 150 bin lira yatırım yapılacak.

Kuduz hastalığına karşı ise 2 yıl içinde tamamlanacak 81 ildeki çalışmalara 25 milyon 100 bin lira harcanacak.

Ankara, Eskişehir, Konya ve Tokat'ta Türk Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme projelerine 9 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Böylece söz konusu projelere 148 milyon 759 bin liralık yatırım yapılacak.

Hayvan hastalıklarının önlenmesi

Hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvansal üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi projeleri kapsamında, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi için 131 milyon 519 bin lira harcanacak.

Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi için 82 milyon 250 bin liralık yatırım gerçekleştirilecek.

Hayvansal Üretimin ve Hayvan Hastalıklarının Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi'ne ise 12 milyon lira ayrıldı.

Böylece 2022 yılında başlayıp bitirilmesi planlanan söz konusu projelere toplamda 225 milyon 769 bin lira harcanacak.

Bölge kalkınma ajansları ise hayvancılık sektörüne yönelik inşaat, tarım alet ve makinaları, etüt proje ve müşavirlik ve çeşitli proje çalışmalarına 51 milyon 873 bin lira ayırdı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise hayvansal üretimi geliştirme adına 13 ilde inşaat, tarım alet ve makinelerine 54 milyon 453 bin liralık kaynak tahsis etti. .

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