Hayat pahalılığının sebebi ne?

Türkiye ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Ekonomik olarak geçmişte çok zorluk gören vatandaş ise daha önce olmadığı kadar sıkıntı içinde...

Ekonomi yönetimindeki hatalı kararların etkisiyle yükselen fiyatlar vatandaşın tepkisini çekince daha önceki dönemde kabak marketlerin başına patlamıştı . Önceki yıllarda toptancılara, üreticilere yönelik suçlamaların benzeri zincir marketlere yöneltildi. ‘Raftaki fahiş fiyatların bizimle ilgisi yok. Yüksek etiketlerin nedeni maliyetlerdeki artış' açıklamaları dikkate alınmadı. Sanık kürsüsüne oturtulan zincirlere toplam 2 milyar 700 milyon TL ceza kesilmişti.

ASIL NEDEN ÜRETİMSİZLİK

Son yirmi yılda uygulanan yanlış ekonomi politikası nedeniyle yaşanan sıkıntı, kendini gelen zamlarla ve vatandaşa yüklenen pahalılıka gösterdi . Vatandaşın tek derdi zamlar da değil. Cebindeki paranın her geçen gün erimesi en başta gelen sorun... Yılbaşında asgari ücret zammına rağmen alım gücünün düşmesi, fiyat artışı ve zamlar, artan ithalat ve üretimden kopuş tüm bu sıkıntıların asıl sebebini oluşturuyor.Tekrar üretime yönelmeden de bu sıkıntıların giderilmesi zor görünüyor. .