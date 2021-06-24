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Hayalinizdeki hisse senedi sizin için çok mu pahalı? Kesirli hisse senedi ile hayalinizi gerçekleştirmek mümkün

Hayalinizdeki hisse senedine ulaşamıyormusunuz? Kesirli hisse modeli ile artık bu mümkün. Kesirli hisse sistemi ile tahmini kazançlara ortak olabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

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24.06.2021 22:15:25
Hayalinizdeki hisse senedi sizin için çok mu pahalı? Kesirli hisse senedi ile hayalinizi gerçekleştirmek mümkün

Hayalinizdeki hisse senedi sizin için çok mu pahalı? Kesirli hisse senetleri ile hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz

1409 yılında ilk borsanın kurulmasından günümüze kadar ‘borsacılık' sermaye sahipleri adına iyi bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Borsa'nın kurulma amacı başlarda enflasyon ile mücadele edebilmekti. Örneğin halka arz edilen bir borsanın fiyatının artması sermayesini arttırdığı için, şirket sahibi daha fazla makine ve işçi alabilecek dolaylı yoldan daha fazla kar edebilmek adına fiyat yükseltimini halka yansıtacaktı. İlgili şirketin hissesinden pay almış olan kişilerin kazançlarının da yükselmesi ile birlikte, bu artıştan herhangi bir maddi zarar görmeyeceklerdi. Borsanın temel prensibi buydu… İlk günlerden bu yana belirli bir değere ulaşmış olan kuruluşlar, toplam değerlerini hisselendirerek halk arz modeli birlikte kendilerine bağımsız yatırıcımlar buldular.

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Hisse senedi almak istiyorsunuz ama yeterli bütçeye sahip değilmisiniz? üzülmeyin kesirli hisse senetleri ile birlikte artık sahip olabileceksiniz

Günümüzde salgınlar, savaşlar ve birçok toplumsal, politik olaylar ile birlikte kazandığımız paranın değeri düşüp/yükselebiliyor. Bu sebeple birlikte emtia ürünleri (altın,gümüş vb.) ve borsa güvenli yatırım araçları olarak karşımıza çıkıyor. Borsa'da yatırım yapacaksınız ama yeterli bütçeniz yok mu? Endişelenmeyin çözümü var; Kesirli hisse senedi

Kesirli hisse senedi sizlere bir hissenin normak fiyatının 4/1 kadarıyla yatırım yapmanıza imkan tanıyor. Eğerki kesirli hisse senedi aldıysanız, hissenizin değeri ne kadar arttıyorsa sizde orantılı olarak kazanabiliyorsunuz. Örneklendirmek gerekirse, 500 TL fiyat belirlenmiş bir hisse senedinin çeyreği kadar(125TL) alabiliyorsunuz. Hisse senedinizin %5 değer kazanması ile birlikte normal hisse fiyatı 525TL olurken sizin aldığınız kesirli hisse, 131.25 TL oluyor Bu sistem ile birlikte hayalinizde olan hisse senedine hem ulaşabiliyorsunuz hemde kazancına ortak olabiliyorsunuz.

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Her borsa aracı kesirli hisseye izin vermeyebilir

Günümüzdeki her borsa aracı kesirli hisse sistemine izin vermeyebilir. Kesirli hisse senedi sistemi ile çalışan borsa araçlarını araştırarak detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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