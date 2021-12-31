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TIMETURK / EKONOMİ / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent alım ilanı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent alım ilanı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent alım ilanı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan Havacılık ve Uzay Mühendisliği doçent aşım ilanı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından verildi. Peki ama kadrolar kaç kişilik kontenjandan açıldı. İşte merak edilen ilanın şartları ve detayları...

2 Saat Önce
2021-12-31 13:22:13
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent alım ilanı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent alım ilanı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan Havacılık ve Uzay Mühendisliği doçent aşım ilanı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından verildi. Peki ama kadrolar kaç kişilik kontenjandan açıldı. İşte merak edilen ilanın şartları ve detayları...

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent alım ilanı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dalına Doçent alınacaktır. Başvuru şartları ve kılavuz için Tıklayınız...

dokuz eylül doçent alım

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dalında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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