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Hatayspor'un Token arzı Bitexen'de

TIMETURK / EKONOMİ / Hatayspor'un Token arzı Bitexen'de

Hatayspor'un Token arzı Bitexen'de

Bitexen, 10 Aralık Cuma günü saat 13.00'te HATAY Token'ını arz edeceğini açıkladı.

59 Dakika Önce
2021-12-10 22:05:12
Hatayspor'un Token arzı Bitexen'de

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 10 Aralık Cuma günü saat 13.00'te Hatayspor'un HATAY Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Bitexen, HATAY Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token HATAY Token'ın ön satışının, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirileceği açıklandı

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ."

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Hatayspor ile HATAY Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Hatayspor taraftarlarının ve Hatayspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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