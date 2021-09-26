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TIMETURK / EKONOMİ / Hatay'da jumbo karides bolluğu; kilosu 160 TL

Hatay'da jumbo karides bolluğu; kilosu 160 TL

İskenderun Körfezi'nde bulunan, lezzeti ve yüksek besin değeriyle su ürünleri arasında önemli ekonomik değere sahip jumbo karides, av sezonunun açılmasıyla tezgahlardaki yerini almaya başladı.

2 Saat Önce
2021-09-26 16:20:58
Hatay'da jumbo karides bolluğu; kilosu 160 TL

İskenderun Körfezinde 10-20 metre derinliklerde yaşayan iri boylu jumbo karides, 150-250 lira arasındaki fiyatıyla balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Doğu Akdeniz'de 15 Eylül'de kalkan av yasağıyla Hataylı balıkçıların ağlarına takılan jumbo karidesler, dondurularak Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan verilere göre, geçen yıl kentten 15 bin 752 kilogram karides ihracatı gerçekleştirildi.

Hatay Su Ürünleri Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bilen, AA muhabirine, av yasağının sona ermesiyle balıkçıların "Vira bismillah" dediğini anımsattı.

İskenderun Körfezi'nin akvaryum görevi gördüğünü ve birçok su ürününü içerisinde barındırdığını belirten Bilen, bunlardan birinin de jumbo karides olduğunu söyledi.

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Sezonun açılmasıyla jumbo karidesin körfezde çıkmaya başladığını aktaran Bilen, "Balıkçılar mahsulün iyi olacağı inancındalar. Jumbo karides bundan sonra daha çok çıkacak. Balıkçının el birliğiyle denizdeki mahsulün sürdürülebilir olması için avlanırken çok dikkat etmesi ve yasaklara uyması gerekiyor." diye konuştu.

Bilen, İskenderun Körfezi'nden çıkan jumbo karidesin büyüklüğü ve kalınlığıyla Türkiye'nin diğer yerlerinde çıkanlardan farklı olduğunu belirtti.

Balıkçıların ağlarına takılan ve yüksek besin değeriyle dikkati çeken jumbo karidesi daha fazla tanıtmak için çalıştıklarını vurgulayan Bilen, şöyle devam etti:

"Jumbo karidesimizi en iyi şekilde Türk halkına ve dünyaya tanıtmak için el birliği içerisinde olmamız lazım. Jumbo karidesle ilgili yakın zamanda tanıtımlarımız başlayacak. Pahalı ama gerçekten de çok lezzetli. Keşke bütün tüketicilerimiz yiyebilse ama maalesef pahalı bir balık. Dünyanın çoğu yerine jumbo karidesimiz gönderiliyor. Jumbo karidesin ekonomik katkısı üst düzeydedir."

Hatay'daki gastronomi dernekleriyle İskenderun Körfezi jumbo karidesini tanıtmak için mücadele ettiklerini aktaran Bilen, belediyelerin de bu konuda çalışmalarının olduğunu vurguladı.

"Ortalama 160 lira civarında gidiyor"

Balıkçı Hakan Onaylı da sezonun açılmasıyla tezgahlarda hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Farklı balık çeşitlerinin çıkmaya başladığını aktaran Onaylı, "Özellikle jumbo karidesimizi herkese tavsiye ediyoruz. Boyutuna göre değişiyor ama ortalama 160 lira civarında gidiyor. Çok bol da çıkmaya başladı. Yeni sezonla birlikte herkesin kente gelip jumbo karidesten tatmasını bekliyoruz." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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