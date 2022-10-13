Hastane ihalesi aynı firmaya iki katına yeniden verildi

Erzincan Devlet Hastanesi 2019 yılında 261 milyona ihale edildi. Pekerler İnşaat tarafından yapılan inşaat sözleşmeye göre 2021 yılında tamamlanacaktı ancak bitmedi. İnşaatın tamamlanması için yeni ihale açıldı, şimdi işin tamamlanması için 2 katı ücret ödenecek

Erzincan 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi ihalesi ilk olarak 24 Ocak 2019'da yapıldı. 49 firma ihaleyle ilgilendi 17 firma teklif verdi. Sonuçta 347 milyon 80 bin lira yaklaşık maliyet hesaplanan işi yüzde 24 gibi yüksek bir indirim yapan Pekerler İnşaat ve aynı şirketin bünyesindeki Pekintaş Yapı İş Ortaklığı 261 milyon 224 bin liraya aldı.

İhale iptal edildi

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, sözleşmeye göre 28 Mart 2019 günü başlayacak iş 21 Aralık 2021'de bitirilecekti. Ancak atılan imzalara rağmen iş tamamlanmadı.

9 Mayıs 2022 günü yeni bir ikmal yani tamamlama ihalesi düzenleneceği ilan edildi. Ancak bu ihale 8 Haziran'da iptal edildi. İptal gerekçesinde ise kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:

“İhalede sunulan tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmekle birlikte, söz konusu teklifler geçerli olsa dahi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan dolayı ihale iptal edilmiştir.”

Sözleşme bedeli 576 milyon lira olarak belirlendi

Çok geçmeden bir ihale daha açıldı. 3 Ağustos 2022 günü düzenlenen ihaleye açık usulle yapılmasına rağmen sadece 2 firma teklif verdi. Ayrıca iki yıl önce tamamı 261 milyon liraya verilen işin tamamlama ihalesinin yaklaşık maliyeti 576 milyon 944 bin 203 lira 2 kuruş olarak hesaplandığı görüldü.

Pekerler İnşaat, sadece iki firmanın teklif verdiği tamamlama ihalesine bu defa tek başına katıldı. İlk ihalede yüzde 24 indirim yaparak rakiplerini eleyen Pekerler İnşaat'ın son ihaledeki indirim oranı binde 1 düzeyinde kaldı. 29 Eylül 2022 günü sözleşme bedeli 576 milyon lira olarak kaydedildi.

Sözleşmeye göre, Pekerler'e tamamlama işleri için 14 ay daha süre verildi. Tamamlama işi 7 Ekim'de başlayıp 30 Aralık 2023'te sona erecek.

Pekerler İnşaat aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Pekerler, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ve Antalya Şehir Hastanesi ihalelerini özel davetle aldı. Bunun yanında İzmir Karşıyaka, Manisa, Uşak, Tokat, Antalya, Fatsa devlet hastaneleri de Pekerler'in aldığı kamu ihaleleri arasında yer alıyor.