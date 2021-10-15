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TIMETURK / EKONOMİ / Hanzade Doğan en güçlü kadınlar listesinde

Hanzade Doğan en güçlü kadınlar listesinde

Global iş dünyası dergisi Fortune ‘Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi’ne bir Türk iş kadını girmeyi başardı.

4 Saat Önce
2021-10-15 14:02:23
Hanzade Doğan en güçlü kadınlar listesinde

Uluslararası listede 50 kadın yer alırken, Türkiye'den Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan listede yer aldı.

Doğan, listenin 50'nci sırasında yer aldı.

Fortune, tüm bu kriterler doğrultusunda uluslararası kategoride bu yıl ilk kez yer alan Hanzade Doğan için, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Hepsiburada'nın küresel çaptaki ekonomik başarısındaki liderliğinin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliğinin gücü için de "Türkiye'de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

Hepsiburada için Fortune tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında NASDAQ'a kote olan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Hepsiburada'nın NASDAQ'ta işlem görmeye başlaması, şirketin 2020'de yaşadığı rekor büyümenin hemen ardından geldi. Hanzade Doğan'ın gelecek için hedefi ise, Hepsiburada'yı global arenada da büyütmek."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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