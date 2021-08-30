Hangi firma ne kadar Bitcoin yatırımı yaptı?

Yapılan açıklamalara göre en büyük kurumsal yatırımcıların cüzdanlarında artık yüz binlerce bitcoin var. Bitcoin’e yatırım yapan toplam 61 kurumsal yatırımcı olduğu düşünülüyor. Bazı kurumsal yatırımcılar yalnızca 2 Bitcoin gibi düşük bir değere yatırım yaparlarken yüzlerce BTC alan kurumlar da bulunuyor.

Kripto paralara karşı her geçen gün ilgi artıyor.

Son zamanlarda kurumsal yatırımcıların Bitcoin (BTC) yatırımı yapması olağan bir hal aldı. Her ne kadar önceki yıllarda durum böyle olmasa da 2020 yılında atılan adımlar Bitcoin yatırımlarını doğal bir hale getirdi.

Kurumsal Yatırımların Büyüklüğü

Veriler, kurumsal yatırımcıların şu anda toplam Bitcoin arzının neredeyse %8'ine sahip olduğunu gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre en büyük kurumsal yatırımcıların cüzdanlarında artık yüz binlerce bitcoin var.

Bitcoin Treasuries'dan elde edilen verilere göre kurumsal yatırımcıların Bitcoin yatırımları şu anda 1,6 milyondan fazla durumda. Dolayısıyla mevcut BTC arzının toplam %7,91'ini kurumsal yatırımcılar oluşturuyor.

Buna ek olarak kurumsal yatırımcıların Bitcoin aldıkları rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, genel itibari ile yatırımcıların karda oldukları görülüyor. Elde edilen veriler, Bitcoin yatırımı yapan kurumsal firmaların toplam maliyet tabanını 53,9 milyar dolar olarak belirledi. Kurumsal yatırımcılar tarafından tutulan BTC'nin değeri şu anda 77,8 milyar dolar. Bu da kurumsal yatırımcıların yatırımlarından kâr elde ettikleri anlamına geliyor.

Bitcoin'e Yatırım Yapan Kurumlar

Bitcoin'e yatırım yapan toplam 61 kurumsal yatırımcı olduğu düşünülüyor. Bazı kurumsal yatırımcılar yalnızca 2 Bitcoin gibi düşük bir değere yatırım yaparlarken yüzlerce BTC alan kurumlar da bulunuyor.

Tüm kurumsal yatırımcılar arasında Grayscale, şu anda trust tarafından tutulan 654.885 Bitcoin ile en fazla yatırım yapan kurum konumunda bulunuyor. BTC varlıkları, trust ürünün toplam piyasa değerinin %118'ini oluşturuyor.

Bunlara ek olarak 2020 yılında BTC yatırımı yaparak yeni bir kurumsal dalga başlatan MicroStrategy'nin elinde 108.991 adet BTC bulunuyor. Şirketin Bitcoin alım maliyetinin 2,9 milyar dolar olduğu ve şu anki yatırım değerinin 5,1 milyar dolar olduğu biliniyor. Dolayısıyla firmanın %100'ün üzerinde kar elde ettiği ifade edilebilir.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.