Hangi borçlar yapılandırılacak? 2021 borç yapılandırma hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Hangi borçlar yapılandırılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2021 borç yapılandırmada flaş gelişme yaşandı. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan ve TBMM'de kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borcu olan vatandaşlar da hangi borçlar yapılandırma kapsamında, 2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor gibi sorular sormaya başladı. İşte 2021 borç yapılandırma ile ilgili detaylar...

Hangi borçlar yapılandırılacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2021 borç yapılandırmada flaş gelişme yaşandı. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan ve TBMM'de kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borcu olan vatandaşlar da hangi borçlar yapılandırma kapsamında, 2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor gibi sorular sormaya başladı. İşte 2021 borç yapılandırma ile ilgili detaylar...

2020 yılında çıkan borç yapılandırma fırsatını kaçıran vaandaşlar 2021 yılında çıkan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile rahat bir nefes alacak. Borçlarının büyük bir kısmında yapılandırma ile kurtulacak olan vatandaşlar Hangi borçlar yapılandırılacak, hangi borçlar yapılandırma kapsamında diye araştırıyor. 2021 borç yapılandırmanın kapsamı belli oldu. İşte 2021 borç yapılandırmadan yararlanacak borçlar...

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile milyonlarca kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. Yeni kanun ile milyonlarca kişi borçlarını yapılandırarak borç yükünden kurtulacak. Peki 2021 borç yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi borcu, GSS prim borçları, SGK borçları yapılandırma kapsamında olacak. Korona virüs para cezaları ise yapılandırmada kapsam dışında bırakıldı.

2021 borç yapılandırma hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları,öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Korona virüs döneminde ekonomik olarak zor günlr geçiren vatandaşların borçlarının yükünden kurtulması amacıyla çıkartılan kanun ile borçların büyük kısmından kurtulabilecekler. Peki 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Kanun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, borçlarını yapılandırmak isteyenler başvurularını yapabilecek. Borçlular 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.