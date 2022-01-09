Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankalar emeklilere ödeyecekleri promosyon ücretlerini açıkladı. Maaş karşılığı emeklilere ödenecek promosyon ücretleri 3000 TL'ye kadar çıktı.

Bankaların emekli promosyon ücretleri de belli oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşları almayı beklerken bankaların emekliler için hazırladığı promosyon teklifleri ortaya çıktı. Peki, en yüksek promosyon oranlarını veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Bazı bankalar emekliler için ek koşul olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkanı sunuyor. İşte banka banka güncel liste...

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Halihazırda emekli maaşını bankadan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilir.1.500.-TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere banka 500 ile 750 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli aylıklarını bankadan alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli. Banka birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını veya maaşını Halkbank'a transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. 2.200 TL'ye kadar promosyon kazanma, ayda iki kere diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, bireysel internet bankacılığından ücretsiz EFT/TL havale ve şubelerde işlem sıra önceliği gibi birçok avantajdan yararlanıyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Emekli müşterilerine 3.000 TL'ye varan promosyon imkanı ve avantajlar sunan Şekerbank, emekli maaşını bankaya ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Maaş aralıklarına göre 2.700 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları halinde de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: “Emekli müşterilerimizi tüm işlemlerde öncelikli hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimiz internet ve mobil şube aracılığıyla yapacakları tüm havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorlar. 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'mıza tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşan emekli müşterilerimizin, sağlık sorunları bulunması ve geçerli sağlık raporunu göstermeleri halinde de maaşlarını adreslerine teslim ediyoruz” dedi.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYUNU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi yapılıyor.

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını bankadan alanlara 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL'ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.Kampanya 29.12.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterileri kapsıyor.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1 Kasım 2021 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara; 2.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

Emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250TL nakit ödül veriyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekli maaş müşterilerine, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz.

ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere 2.500 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 15 Kasım 2021 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Maaşı 1500 liraya kadar olanlara 1,750 lira, 2500 biraya kadar olanlara 2 bin 100 lira, 2 bin 500 lira ve üstü için ise 2 bin 500 lira promosyon ödeniyor.

Kaynak: Posta Gazetesi

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