Hangi araç hangi ülkede üretiliyor?

Türkiye pazarında her iki araçtan birisi ithal. Peki bu araçların nerelerden geldiğini ve nerelerde üretildiğini biliyor musunuz?

Türkiye otomotiv pazarında 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam satışlarda ithal araçların payı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,38 puanlık artışla yüzde 57,15'e yükselirken, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,20'den yüzde 42,84'e gerilemiş durumda.

Her araçtan 1'i ithal

Ülkemizde her iki araçtan birinin ithal olduğu önemli bir gerçek olarak ortada duruyor.Türkiye, "Türkiye'nin otomobili"ni 2023 yılı hedefleri doğrultusunda üreterek yollara çıkarabilmek için önemli bir gayret gösteriyor. Yerli ve milli bir marka yaratma amacı ile yola çıkılırken bu markanın yurt içi ve yurt dışında pazar anlamında tutunabilmesi için de altyapı çalışmalarına devam ediloyur.

İthal otoya rağbet

Türkiye özellikle otomotiv alanında ithalata bağımlı bir ülke konumunda. Ülkemizde ithal araçlara yönelim önemli bir ağırlık teşkil ediyor.Bu ithal bağımlılığını en aza indirebilmek için çalışmalar sürerken vatandaşın ithal araca talebi de hız kesmeden devam etmekte.Peki sahip olduğumuz ya da sahip olmayı düşündüğümüz önemli otomobil markalarının hangi ülkelerde üretildiklerine, orijinlerine yönelik ne derece bilgi sahibiyiz.

Bazıları Alman teknolojisine güvenirken bazıları japon tasarrufuna, bazıları Fransız şıklığına, bazıları da İtalyan ve Amerikan tarzına rağbet gösteriyor...

Kısacası her otomobil tutkununun gönlünde bir marka yatıyor.

İşte otomotiv uzmanlarının derlediği markalar ve orijinleri hakkında değerlendirme:

Alfa Romeo, İtalya'ya ait, İtalya'da üretiliyor.

Audi, Almanya'ya ait, Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde üretiliyor.

Bentley, İngiltere'ye ait, İngiltere'de üretiliyor.

BMW, Almanya'ya ait, Afrika, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında üretiliyor.

Bugatti, Fransa'ya ait, Fransa'da üretiliyor.

Buick, Amerika'ya ait, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında üretiliyor.

Chevrolet, Amerika'ya ait, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında üretiliyor.

Chery, Çin'e ait, Çin'de üretiliyor.

Citroen, Fransa'ya ait, Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında üretiliyor.

Dacia, Fransa'ya ait, Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında üretiliyor.

Ferrari İtalya'ya ait, İtalya'da üretiliyor.

Fiat, İtalya'ya ait, Avrupa, Asya ve Amerika kıtasında üretiliyor.

Ford, Amerika'ya ait, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasında üretiliyor.

Honda, Japonya'ya ait, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasında üretiliyor.

Hummer, Amerika'ya ait, üretimi yok.

Hyundai, Güney Kore'ye ait, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasında üretiliyor.

Jaguar, İngiltere'ye ait, İngiltere'de üretiliyor.

Jeep, Amerika'ya ait, Amerika ve Asya ülkelerinde üretiliyor.

Kia, Güney Kore'ye ait, Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde üretiliyor.

Lamborghini, İtalya'ya ait, İtalya'da üretiliyor.

Mazda, Japonya'ya ait, Asya ve Amerika kıtasında üretiliyor.

Mercedes-Benz, Almanya'ya ait, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında üretiliyor.

Tata, Hindistan'a ait, Hindistan'da üretiliyor.

Tofaş, Türkiye'ye ait, Türkiye'de üretiliyor.

Toyota, Japonya'ya ait, Asya, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarında üretiliyor.

Volvo, İsveç ve Çin'e ait, Asya ve Avrupa kıtasında üretiliyor.

Türkiye'de de yatırım için fırsatlar sunuluyor

Türkiye pazarı bu markalar için önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Satış rakamlarına bakıldığında markalar Türkiye pazarının kendileri için vazgeçilmez önemde olduğu kanaatinde. Türkiye'nin yatırım ve pazar anlamında cazip imkanlar sunması da bu markaları cezbederken yatırımların ülkemize kaymasına da vesile oldu. Renault, Toyota ve Ford da ülkemizde üretim yapan markalar arasında başı çekmekteler. Peugeot, Citroen, Hyundai, Honda, Isuzu ve Opel'in bazı modellerinin de Türkiye'de üretildiğine ayrı bir parantez açmak yerinde olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.