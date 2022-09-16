'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1,7 milyona yaklaştı. İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişecek. Peki sosyal konutta hane geliri nasıl hesaplanacak? Detaylar belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. Peki sosyal konutta hane geliri nasıl hesaplanacak? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram merak edilenleri değerlendirdi

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu projede toplamda 5 yıl boyunca 500.000 sosyal konut 250.000 ev yapımı için tahsil edilen arsa ve 50 bin iş yeri olacak. Öncelikle vatandaşımızın aklında belli başlı sorular var.

BU SOSYAL KONUT PROJESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bu sosyal konut projesi aslında dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımıza yönelik bir proje. Bu kapsamda öncelikle şehit ve yakınlarına yüzde 5'lik bir kontenjan var. Yine aynı şekilde yüzde 5'lik bir kontenjan engelliler için ayrılmış. Yüzde 20 gençler için ayrılmış durumda. Yüzde 20'side emekliler için ayrılmış durumda. Geri kalan kısmında diğer vatandaşlarımız faydalanabilecek. Burada 3+1 evler ve 2+1 evler şeklinde olacak. 3+1 evlerin aylık ödemesi 3.180 TL'den başlayan fiyatlar olacak. 2+1 evlerin ödemesi 2280 TL'den başlayan fiyatlar olacak.

"VATANDAŞLAR HAZIRLIKLI OLSUN"

Başlangıç fiyatı demesinin aslında kastı şu: Burada TOKİ projelerinin Emlak Konut projelerinin daha önceden yapılan ödeme planlarına göre bu tutarlara tefe/tüfe oranında bir artış uygulanmıştı. Vatandaşlarımızın da tefe-tüfe oranında bir artışa şu anda hazırlıklı olmalı ve hane gelirlerini buna göre ayarlamaları gerekmekte. Ancak akıllara takılan başka sorular da var.

HANE İÇİ GELİR NASIL HESAPLANACAK?

Örneğin hane içi geliri nasıl hesaplanacak? Hane içinde kimlerin ev sahibi olmadığı paylaşılacak burada. Hane içi demek aslında Mernis kaydının o hane içerisinde o ev içerisinde olup olmadığı demek.

Projede detayları açıklandığı üzere kendisi, eşi ve küçük çocukları yani velayeti altında olan çocukları kastediyor. Burada velayeti aldım demek zaten 18 yaş altındaki çocuklar için geçerli. yani demek oluyor ki kişi 18 yaşından büyükse ve ailesiyle yaşıyorsa bu kişi ayrıca sosyal konut projesine başvurabilecek demek. Zaten adı üzerinde bu İlk Evim, İlk İşyerim projesi.

ÜZERİNE TAPU OLANLAR DİKKAT!

Aynı şekilde miras yada hisseli bir tapu varsa bu projeden faydalanabilecek. Asıl önemli olan kişilerin müstakil tek başına kendisinin o tapuya sahip olması ya da o kat irtifakına sahip olması suretiyle bundan faydalanamayacak. 18 yaşından büyükse ve hisseli tapusu varsa başvuru yapabilecek. Yeni proje hepimize hayırlı olsun."

Milliyet