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TIMETURK / EKONOMİ / Hamsi, Karadeniz'de 12 lira İstanbul'da 30 lira

Hamsi, Karadeniz'de 12 lira İstanbul'da 30 lira

Balıkta mevsimin en bereketli günleri yaşanırken tezgahlarda fiyatlar düşmek bilmiyor.

38 Dakika Önce
2021-11-08 09:59:00
Hamsi, Karadeniz'de 12 lira İstanbul'da 30 lira

TIMETURK HABER MERKEZİ

Ekim ve Kasım aylarında balıkçı tezgahlarını dolduran hamsinin kilosu ilden ile farklılık gösteriyor. Karadeniz illerindeki balıkçı tezgahlarında kilosu 12-17 lira arasında alıcı bulan hamsiyi İstanbullular 30 -35 liradan satın alıyor. Günde 2 bin 500 ton hamsinin işlendiği fabrikalardan çıkan paketler ise daha pahalıya satılıyor. Balıkçı esnafı ise İstanbulluların hamsiyi pahalıya satın almasının bir nedeninin de fabrikalar olduğu görüşünde. Bir başka neden de vatandaşın ucuz hamsiye rağbetinden dolayı daha pahalı olan balık türlerinin tezgahta kalması.

Fabrikaların talep ettiği hamsi ise balık unu, yağı ve kültür balıkları ve tavukları için yem şekline dönüştürülüyor. Balıkçılar buralara kilosu 3 liradan hamsi veriyor. Ama aynı hamsiyi vatandaşlar 10 katı daha fazla para alarak satın alıyor. Hesaplamalara göre 3 kilogram hamsiden bir kilogram balık yemi elde ediliyor. Aynı ağırlıktaki hamsiden ise 6 -7 kişi karnını doyura biliyor.

Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren Karadenizliler balıkçıların tezgahına bakıldığında en ucuzundan fiyatlar şöyle sıralanıyor: Kilosu 10 -15 liradan satılan hamsiye büyük rağbet var. Diğer türlerden istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, sargan 50 TL, barbun 40 TL, mezgit ise 35 ile 65 TL arasında satılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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