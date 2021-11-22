Hamit ve Reşat altınları yeniden basılacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattığı açıklandı.

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan (İKO) yapılan açıklamaya göre, İKO Başkanı Mustafa Atayık'ın Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi.

Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dolayı, söz konusu altınların yeniden basılması yönünde çalışma başlattı. İKO Yönetimi, SMS yoluyla sektörü konuyla ilgili bilgilendirdi.

SMS notunda ise şu bilgilere yer verildi:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İKO Başkanı Mustafa Atayık tarafından yapılan görüşmeler neticesinde, Hamit ve Reşat altınlarının, piyasadaki olumsuz sonuçlarını önlemek adına, taklit edilen ürünlerden ayırt edici özelliklere sahip olacak şekilde Darphane tarafından basılarak en kısa zamanda piyasaya sürülmesine karar verilmiştir. Piyasaya sürüleceği tarih ise daha sonra tarafımızdan açıklanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur."

Hamit ve Reşat altının özellikleri

Reşat Altının Özellikleri

Sultan 5. Mehmet Reşat tarafından darphaneye bastırılan altındır. Ön yüzünde Sultan Reşat'ın tuğrası, çapraz iki meşale ve çapraz iki defne yaprağı bulunmaktadır. Ortasında da basım tarihi vardır. Ön yüzün üst tarafında ise 7 adet yıldız vardır. Arka yüzünde ise İstanbul Darphanesinde basıldığı yazılıdır. Diğer tüm özellikleri ve fiyatları aynıdır. Reşat altını 22 ayardır ve 7,2 gram ağırlığındadır. Ayrıca 2,5 ve 5'li olmak üzere iki tip daha Reşat altın basılmıştır. 18 gram ve 36 gram ağırlığındadır.

Hamit Altının Özellikleri

1876 yılında II. Abdülhamit döneminde bastırılan altınlardır ve halk arasında “Hamit altın" olarak bilinir. Reşat altına nazaran orijinal basımlarını piyasada bulmak çok daha zordur. Ön görünüş olarak Reşat altınla aynıdır fakat tuğralar ve basım tarihleri farklıdır. Her tuğra padişahın kendi tuğrasıdır. Arka yüzü ise Reşat altını ile aynıdır. Kulpsuz olarak üretilmesine rağmen sonradan kullanım amacına yönelik olarak kulp eklenmiştir. Reşat altını ile aynı ağırlığa sahip olmasına rağmen tarihi değeri göz önünde bulundurulduğundan Cumhuriyet altını ve tam altına göre biraz daha pahalıdır. Hamit altını, Reşat altınle gramaj olarak aynıdır ve üç tip olarak basılmıştır. (borsacep)

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