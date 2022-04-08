Ham petrol varili kaç dolar? Akaryakıt indirimi ne kadar olacak? Varil fiyatları kaç dolara düştü? Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

Ham petrol varili kaç dolar? Uzun süredir 100 doların üzerinde seyreden brent petrolün, son günde indirimli fiyatı gözlerden kaçmadı. Peki ama varil fiyatlarındaki indirim sonrası akaryakıt indirimi ne kadar olacak? Varil fiyatları kaç dolara düştü? Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi? Nisan ayında akaryakıt indirimi...

Uzun süredir 100 doların üzerinde seyreden brent petrolün, son günde indirimli fiyatı gözlerden kaçmadı. Peki ama varil fiyatlarındaki indirim sonrası akaryakıt indirimi ne kadar olacak? Varil fiyatları kaç dolara düştü? Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi? Nisan ayında akaryakıt indirimi...

Ham petrol varili kaç dolar?

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 96 doların da altını görürken, bu hafta yüzde 3'ü aşan düşüş kaydetti.

Brent petrolün varili ise, 100 dolara kadar gerilemesinin ardından uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz günlerde 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde 100,58 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıt indirimi ne kadar olacak?

Brent petrol indiriminden sonra akaryakıtta yaşanacak olan indirim de adeta dört gözle bekleniyor. Alımların yapılmasının ardından belli olacak petrol fiyatlarında henüz bir değişiklik yaşanmadı. İndirim yapıldığı taktirde sitemizden detayları takip edebilirisniz.

Varil fiyatları kaç dolara düştü?

Son zamların ardından 100 doları fazlasıyla aşan varil fiyatları 8 Nisan itibariyle indirimli fiyatlarıyla şaşırttı. Haftanın son günü 96 dolardan işlem gören brent petrolün, haftaya indirimle devam etmesi bekleniyor. .