Haluk Levent’ten Yemeksepeti işçilerine baklavalı destek

Yemeksepeti çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün Sanatçı Haluk Levent ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katılarak destek verdi.

Ücret artışı ve iş güvencesi talebiyle 10 gündür iş bırakma eyleminde bulunan Yemeksepeti kuryelerinin hak alma mücadelesi sürüyor.

Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün Sanatçı Haluk Levent ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katılarak destek verdi.

Sanatcı Haluk Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” dedi.

Kuryelerin Yemeksepeti önündeki eylemlerine bir destek de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. Ağababa, çalışma koşullarının ağırlığına ve pandemi döneminde Türkiye'nin motokuryeler ile ihtiyaçlarını karşılayabildiğine dikkat çekti.

Veli Ağbaba, "Yıllarımız taşeronla mücadele ile geçti. Geçtiğimiz yıllarda kamudaki taşeronlar kadroya alındı: hala alınamayan insanlar var. Yeni bir şekilde taşeronlaşmanın önü açılmaya çalışılıyor. Buna karşı her zaman sizin yanınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye'de önemli bir işkolu. Yaklaşık 900 bin kişi motokurye olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışıyor. Herkes bilsin ki bu insanlar mal değil can taşıyor. Bu insanlar iki tekerin üzerinde kendi hayatlarını riske atarak insanların karnını doyurmasını, pandemi döneminde sokağa çıkamayan insanların yaşamasını sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, "Bu insanların istemiş olduğu maaş 5 bin 500 TL. Türkiye'nin bütün kesimleri son dönemdeki enflasyonla ve fiyat artışlarıyla adeta yoksulluğu açlığı yaşarken istemiş oldukları 5 bin 500 TL çok değil. Canları pahasına iş yapan bu insanlara az bile. Buradan bu ülkeyi yönetenlere çağrımızdır: Bu sektörde Türkiye'nin dört bir yanında çalışan insanların iş kolu tanımı yapılmalı, sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Türkiye'de şu anda en hızlı büyüyen iş kollarından biridir. " dedi.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Yemeksepeti kuryeleri ise, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Uyuma Türkiye, kuryeye sahip çık" sloganlarıyla taleplerini yinelediler.

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