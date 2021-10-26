Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi hesaplama! 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin TL kredi hesaplama

Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaşlar internetten “konut kredisi hesaplama” yazarak kredi hesaplaması yapmaya başladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da konut kredisi faiz oranlarını indirme kararı aldı. Faiz indiriminin ardından 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi hesaplama ekranına giriş yapmaya çalışıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz hesaplama ekranı…

Merkez Bankası'nın aldığı politika faizi indirimi kararının ardından Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası da faiz indirimine gitti. Bu gelişmenin ardından, konut kredisi hesaplama ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Ev almak için 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL veya 500 bin TL'den fazla kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranları ile konut kredisi hesaplama ekranını öğrenmeye çalışıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranı hesaplama ekranı 2021

3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamada “Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.” İfadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.