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TIMETURK / EKONOMİ / Halkbank'tan 'faiz indirimi' haberine yalanlama

Halkbank'tan 'faiz indirimi' haberine yalanlama

Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi.

58 Dakika Önce
2021-10-25 09:49:50
Halkbank'tan 'faiz indirimi' haberine yalanlama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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