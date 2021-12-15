Halkbank’tan asgari ücretlilere özel kampanya: Asgari ücretle çalışan biri ne kadar kredi çekebilir?

Halkbank, asgari ücret ile çalışan işçiye ek gelir sağlamak amacıyla düşük faizli kredi kampanyası başlattı.

Asgari ücretlilere özel 10.000 liralık düşük faizli kredi kampanyası ilgi görmeye başladı. Kamu bankaları tarafından maddi açıdan güçlük yaşayanlar için 'özel kredi kampanyaları' düzenleniyor. Bu kampanyaları icra eden bankalardan Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyaları sıklıkla araştırılıyor.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, özel sektörde çalışanların tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,61'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay vade seçeneği sunulduğu belirtildi. Asgari ücretliye ek kaynak olacak kredi sayesinde ceplerin ferahlaması hedefleniyor. İşte Halkbank'tan özel sektör çalışanlarına özel kredi seçenekleri...

HALKBANK ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI KREDİSİ NEDİR?

Özel sektörde çalışan müşterilerinin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,61'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay, 50.001-100.000TL'ye kadar 24 ay vadeli kredidir.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NEDİR?

Asgari ücretli kredi kullanıcıları, 100.000 TL'ye kadar olan kredilerini aylık %1,61 faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,66 faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemeleri;

* Aylık eşit taksitli,

* Artan taksitli,

* Azalan taksitli,

* 3 ayda bir eşit taksitli,

* Serbest ödemeli olarak yapılabilir.

* Yasal mevzuat gereği kredi tutarı 50.000 TL üzeri için vade 24 ay olarak sınırlandırılmıştır.

* Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

* Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

* Kredi faiz oranları; Halkbank'tan en az kredi taksit tutarı kadar 'Açık Hesap' açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az iki adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

İlgili ürünleri bulunmayan veya başvuru talep etmeyen müşterilerimiz için; tahsis ücretli faiz oranı %1,71, tahsis ücretsiz faiz oranı ise %1,76 olarak uygulanacaktır.

* Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullanımını durdurma hakkını saklı tutar.

KREDİ TAHSİS ÜCRETİ NEDİR?

Kredi tahsis ücreti, bankaların kredi kullanan müşterilerinden masraf adı altında tahsil ettiği ek ücrettir.

Hem bireysel kredilerde hem de kurumsal kredilerde uygulanan kredi tahsis ücreti, bankanın kredi almak isteyen müşterisi hakkında yaptığı araştırma ve krediyi verme süresince yaptığı masrafların tamamıdır.

Bu ücret, kredi tutarının binde 5'inden daha fazla olamaz. Kredi tahsis ücreti, bireysel ya da kurumsal tüm kredi türlerinde ödenir.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİDEN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Başvurularınızı;

* Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak,

* Herhangi Halkbank Şubesi'ni ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ TAKSİTİ NEREYE ÖDENİR?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne ait taksit ödemenizin yapılabilmesi için vadesiz hesabınızda taksit tutarı kadar bakiyeniz bulunması durumunda taksit gününüzde otomatik olarak ödemesi yapılacaktır. Vadesiz hesabınızda taksit tutarı kadar bakiyeniz bulunmuyor ve Bank24 kartınız varsa; Bank24 ATMlerinden banka kartınızla giriş yaptıktan sonra 'Para Yatırma' seçeneği ile hesabınıza para yatırabilirsiniz.

Vadesiz hesabınızda taksit tutarı kadar bakiyeniz ve Bank24 kartınız bulunmuyor ise;

Bank24'lerde yer alan 'Kartsız İşlem' menüsünden 'Hesaba Para Gönderme' seçeneğine giriş yaptıktan sonra; T.C Kimlik Numaranızı yazıp, 'Devam Et' seçeneğini işaretleyin. Başında 0 olmadan cep telefonu numaranızı yazdıktan sonra 'Hesap No İle Devam Et' seçeneğini işaretleyin. Hesap numaranızı girdikten sonra 'Diğer Ödemeler' seçeneğini tuşlayın. En fazla 40 banknot olacak şekilde alt bölümdeki üniteye paranızı yerleştirin. Paranın yatırılacağını hesap bilgilerinizi ve tutarınızı kontrol ettikten sonra 'Onay' seçeneğini işaretleyerek para yatırma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.