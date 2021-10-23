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Halkbank’tan ABD’de görülen davaya ilişkin açıklama
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TIMETURK / EKONOMİ / Halkbank’tan ABD’de görülen davaya ilişkin açıklama

Halkbank’tan ABD’de görülen davaya ilişkin açıklama

Halkbank, ABD’de devam eden ceza davasıyla alakalı olarak yapılan itirazın reddedilmesi üzerine açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2021-10-23 08:27:00
Halkbank’tan ABD’de görülen davaya ilişkin açıklama

Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer verilen açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla alakalı olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Kanunu (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için bütün yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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