Halkbank faizsiz kredi kimlere verilir? Halkbank faizsiz kredi hangi esnaflara veriliyor? Faizsiz kredi şartları nedir?

Halkbank faizsiz kredi kimlere verilir? Halkbank faizsiz kredi hangi esnaflara veriliyor? Halkbank esnaf faizsiz kredi nasıl çekilir? Faizsiz kredi çekme şartları nedir? 2022 yılına iyi ir başlangıç yapmak isteyen esnaflara Halkbank'tan yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi desteği sağlanacağı açıklandı. Esnaf ve sanatkarlara verilecek faizsiz krediye şimdiden ilgi oldukça fazla. Esnaflara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL'ye bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.

Binlerce esnafa güzel haber geldi... 2022 yılında peş peşe gelen zamlarla zorlanan esnaflara faiz indirimi ve faizssiz kredi desteği geliyor. Esnaf ve sanatkarlara Halkbank'tan yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi verilecek. Faizsiz kredi ile işlerini kolaylaştırmak isteyen esnaflar Halkbank faizsiz kredi kimlere verilir? Halkbank esnaf faizsiz kredi nasıl çekilir? Halkbank faizsiz kredi hangi esnaflara veriliyor? Faizsiz kredi şartları nedir? soruların ayanıt aramaya başladı. İşte Halkbank faizsiz kredi almanın şartları...

Halkbank faizsiz kredi kimlere verilir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yılına devreden krediler için 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024 yılına kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak.

Halkbank faizsiz kredi hangi esnaflara veriliyor?

Halkbank faizsiz kerdiyi almak isteyenler bazı meslek kollarında faaliyet göstermesi gerekiyor. El dokuma, bakır işleme, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve esnaf muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkara bu kapsamda kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanması öngörülüyor.

Faizsiz kredi şartları nedir?

Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.

Karar kapsamında esnaf ve sanatkârlara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.

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