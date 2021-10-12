Halka arzda rekora doğru

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hedef Holding, Gelecek Varlık ve Anatolia Geneworks’ün halka arzlarını onaylamasının ardından 14-15 Ekim’de gerçekleşece talep toplama süreciyle birlikte bu yılki halka hisse arzı yapan şirketlerin sayısı 50’ye yaklaşmış olacak. Yılın ilk 10 ayında halka arzla gündeme gelen 38 şirket, bu yolla 16.3 milyar liralık değer oluşturmuştu.

Geçen yıla kadar 1 milyon kişiye yakın yurtiçi bireysel yatırımcısı olan Borsa İstanbul'a (BİST) olan ilginin somut bir belgesi niteliğinde olan 1.5 milyon kişilik yeni yatırımcı kitlesinin ilgi göstermesi beklenen arzlarla BİST'te hareketli bir sürece girilmesi bekleniyor. Nitekim Ocak 2021'den bugüne kadar BİST 100'de halka arz endeksi yüzde 82,5 yükseldi.

Bir hafta da üç halka arz

Bu hafta halka arz için talep toplayacak olan üç şirketin rakamsal arz büyüklüğündeki hedefleri ise şöyle: Hedef Holding'in 117.6 milyon TL, Gelecek Varlık'ın 360.4 milyon TL, Anatolia Geneworks'ün 517.5 milyon TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Üç şirketin de halka arzında yurtdışı kurumsal yatırımcılara pay ayrılması da dikkat çekiyor.

Gelecek Varlık: 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding'e ait 8.8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26.4 milyon adet pay satışa sunulacak.

Anatolia Tanı (Anatolia Geneworks): Bu hafta şirketin mevcut ortaklarından 10.000.000 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ek 3.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edecek. Halka arz sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olacak ve bu payların satışından şirketin bir geliri olmayacak. Halka arz sürecinde 10.000.000 TL nominal değerli payların satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir ise şirkete ait olacak.

Hedef Holding: 1.96 TL sabit fiyat eşit dağıtım yöntemi ile halka arz olacak. Hedef Holding, 117.6 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşecek olan halka arz ile birlikte, halka arz sonrası piyasa değeri 588 milyon TL'ye ulaşacak.

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