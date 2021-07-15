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Halka açık şirketin hissesini yüzde 176 yükselttikleri ortaya çıktı!

Sermaye Piyasası Kurulu, Tukaş Gıda hissesine yönelik yaptığı incelemede Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'ne ilişkin aykırılık tespit etti. Bundan dolayı hissede işlem yapan 16 kişiye ceza uyguladı.

2 Saat Önce
2021-07-15 17:51:35
Halka açık şirketin hissesini yüzde 176 yükselttikleri ortaya çıktı!

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Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselere ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Tukaş Gıda hissesine yönelik yapılan inceleme neticesinde fiyat ve miktar hareketliliği göze çarptı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, 12 Eylül 2019 tarihinde 4.61 lira seviyesinde işlem gören Tukaş Gıda hissesi tarihler 21 Mayıs 2020'yi gösterdiğinde 12.71 lira seviyesine yükseldi. 8 ay gibi bir sürede hisse yüzde 176 oranında yükseliş gerçekleştirmiş oldu. Herhangi bir özel durum olmaması nedeniyle SPK yaptığı incelemede arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılmasından dolayı 16 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.

12 MİLYON LİRA CEZA

Timur Doğu, Atilla Altay, Kasım Pancar, Nurullah Karahan, Ali Akhan, İbrahim Halil Akyol, Meliha Töngür, Ali Çelik, Samet Şen, Arda Seçkin Çancıoğlu, Aykut Sarıcan, Servet Karahan, Cihan Tükel, Onur Ateş, Seda Keskin, Caner Tonguç'a Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'nci maddesinin birinci fıkrasının a, b, ç, d, f bentleri gereğince toplamda 12.052.544 lira ceza uygulandı.

YÜZDE 34.27'Sİ HALKA AÇIK

Tukaş Gıda'nın 272.6 milyon lira sermayesi, 558.4 milyon lira özsermayesi bulunuyor. Son açıkladığı kar ise 9.3 milyon lira olmuştu. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 34,27 seviyesinde. Yıldız Pazar'da işlem gören Tukaş'ın yüzde 45.78'i Cem Okullu'da yüde 19.94'ü ise Cengiz Okullu'da bulunuyor. İki kardeşin yönettiği şirkette Cem Okullu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor.

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İdari Para Cezasına neden olan eylemler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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