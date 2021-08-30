Halk sokağa döküldü: Bitcoin'i istemiyoruz!

8 Haziran tarihinde Bitcoin'in yasal para haline getirilmesini kabul eden El Salvador'da Bitcoin'e karşı protestolar düzenleniyor.

7 Eylül tarihi itibariyle Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, Bitcoin‘i dünyada resmi para ilân eden ilk ülke olacak. ABD doları da ülkenin resmi parası olarak kalmaya devam edecek. Ancak ülkede Bitcoin'in yasal para olmasını istemeyen bir kitle de bulunuyor ve insanlar belirli dönemlerde Bitcoin protestoları için sokağa çıkıyorlar.

“BUKELE, BİZ BİTCOİN'İ İSTEMİYORUZ”

Bu protestolardan biri de, Cuma günü El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlendi. Euronews'de yer alan habere göre protestocular, “Bukele, biz Bitcoin'i istemiyoruz” ve “Yolsuzluktan elde edilmiş paranın aklanmasına hayır!” gibi sloganlar attılar. Daha çok işçiler, emekliler ve eski askerlerden oluşan protestocuların, ileriki dönemde emeklilik maaşlarının ya da yardım fonlarının Bitcoin ile ödenmesi ihtimaline karşı protesto düzenledikleri belirtildi.

“DEĞERİ HER AN DEĞİŞEBİLİYOR”

Protestoculardan olan Yüksek Mahkeme İşçiler Birliği üyesi Stanley Quinteros isimli bir kişi de Bitcoin'in sürekli olarak değişen değerine atıfta bulunarak, “Değerinde çok ciddi dalgalanmalar oluyor. Fiyat her an değişebiliyor ve bizim onun üzerinde hiçbir kontrolümüz yok” dedi.

KOMŞU ÜLKELER YAKIN TAKİPTE

Orta Amerika bölgesinin Kalkınma Bankası'ndan yapılan açıklamada ise El Salvador'daki gelişmelerin, ülkenin komşuları tarafından da yakından izlendiği ve Bitcoin'in yasal para ilân edilmesinden özellikle sınır ötesi ödemelerde maliyetlerin düşüp düşmeyeceğinin merakla beklendiği belirtildi. Devlet başkanı Nayib Bukele de, daha önce yaptığı birçok açıklamada ülke dışında yaşayan El Salvadorluların sınır ötesi ödemelerinin maliyetlerinin düşmesine vurgu yapmıştı.

“DÜNYA DIŞI BİR PLÂN”

Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon bankası başkanı Dante Mossi de konuyla ilgili Reuters'e verdiği bir demeçte şunları söyledi:

“Herkes El Salvador'da işlerin iyi gidip gitmeyeceğini bekliyor. Eğer para gönderme maliyetleri önemli ölçüde düşerse, diğer ülkeler de muhtemelen bu durumun avantajından yararlanmak isteyecekler ve Bitcoin'i benimseme yoluna gidecekler. Banka hesabı ve kredi kartı olmayan birçok insanın, özellikle ABD'de yaşayan akrabalarından gelen ödemelere bağlı olarak yaşadığı bir bölgede, bu durum bir dünya dışı plândır”

Mossi ayrıca, en çok sınırötesi ödeme alan Orta Amerika ülkelerinin de, en çok Bitcoin'i benimseme ihtimali olan ülkeler olduğunu belirtti. Bitcoin adaptasyonunun sınırötesi ödemelerdeki maliyetler azaltması durumunda bundan en çok fayda sağlayacak ülkelerin de Honduras, Guatemala ve El Salvador olacağı belirtiliyor.

Bölgenin kalkınma bankası olan CABEI, El Salvador'a Bitcoin'in legal para olmasında teknik destek sağlıyor. Bilindiği üzere Dünya Bankası, çevresel etkenleri ve şeffaflık eksikliğini sebep göstererek El Salvador'un bu talebini reddetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.