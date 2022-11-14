Halk GYO 2022 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

Kurulduğu günden bu yana insana ve çevreye duyarlı projeleri hayata geçiren, ülke ekonomisine ve sektöre katma değer sağlamaya devam eden Halk GYO, 2022 yılının ilk dokuz ayında da başarılı bir mali performans elde etti. İstikrarlı mali performansını sürdüren Halk GYO, dokuz aylık dönem sonu itibarıyla 3,28 milyar TL net kâr elde etti ve aktif büyüklüğünü 2021 yılsonuna kıyasla yaklaşık % 110 oranında artırarak, 9,6 milyar TL’ye taşıdı.

İstanbul Finans Merkezi, Evora İzmir ve Dilovası Modern Sanayi Sitesi gibi yenilikçi ve öncü projelere imza atan Halk GYO, Sakarya İli, Adapazarı İlçesinde 60 dönümlük bir arazi üzerinde gerçekleştireceği yeni projesi için çalışmalarına başladı.

Kocaeli İli, Dilovası İlçesinde hayata geçireceği Dilovası Modern Sanayi Sitesi projesini basın toplantısı ile tanıtan Halk GYO, satış süreçlerini de başlatmış oldu. 133.5 m2 arsa üzerinde toplam 183 m2 inşaat alanına sahip olacak olan Dilovası Modern Sanayi Sitesi atölye, imalathane, depo, ofis olmak üzere farklı niteliklerde 350 bağımsız bölümden meydana geliyor. Bugüne dek konut projeleri, ticari üniteler ve otel projeleri geliştirmiş olan Halk GYO yeni dönemde geliştirdiği Dilovası Modern Sanayi Sitesi ile portföy çeşitliliğini geliştiriyor.

Projenin lansman toplantısında konuşma yapan Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, projenin “Türkiye sanayisinin gelişim aksı” olarak nitelendirilen İstanbul, Kocaeli ve Bursa altın üçgeninin tam kalbinde, organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu Dilovası'nda yer aldığını hatırlatarak, “Dilovası Modern Sanayi Sitesi'nin; yeni nesil bir karma sanayi sitesi konsepti ile sanayicimizin bölgesel ihtiyaçlarını karşılayacak, sunduğu imkânlarla uluslararası pazara hitap eden işletmelerin ihracat kapasitesine destek verecek ve dış pazarlara girme hazırlığındaki şirketlere de yeni kapılar açacak bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz.” dedi.

Gayrimenkul sektörünün lider markalarından biri olarak, Türkiye'ye duydukları bağlılık ve sorumluluk bilinciyle çok çalıştıklarını ve hayata geçirilen projelerle ülke ekonomisine değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Halk GYO Genel Müdürü Erdal Bekin şunları söyledi: “12 yıldır ilk günkü heyecanımız, çalışma azmimiz, Halkbank'tan aldığımız güven ve itibarla gayrimenkul sektöründe örnek teşkil edecek projelere imza attık. Tamamlanan projelerimizin her biri, inşa edildikleri kentlerin dokusuna ve ihtiyacına uygun prestijli yapılar oldular. Bu eserler gerek konut gerekse ofis ihtiyacına yanıt veren, müşterilerimizin memnuniyetine odaklı ve yatırımcılarımız için kârlı girişimler olarak tamamlandılar. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Sakarya ve Erzurum'da yani Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzun bir koridor üzerinde yatırımlarımız bulunmakta. Ülkemize değer katacağına inandığımız yeni yatırım fırsatlarını, değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bilanço anlamında dengeli ve kontrollü bir şekilde büyüme stratejimize bağlı kalarak, sektörde çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız.” dedi.

Halk GYO Genel Müdürü Erdal BEKİN şirketin 3 çeyrek verilerini değerlendirirken, aktif büyüklüğü 9,6 milyar TL'ye ve öz kaynakları 7,1 milyar TL'ye ulaşan şirketin attığı her adımda “sürdürülebilir büyüme” ilkesini benimsediklerini belirtti.