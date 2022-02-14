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TIMETURK / EKONOMİ / Halk ekmekte ne kadar indirim yapıldı? Halk ekmek ne kadara düştü? Karatay Halk Ekmek fabrikası açıklaması

Halk ekmekte ne kadar indirim yapıldı? Halk ekmek ne kadara düştü? Karatay Halk Ekmek fabrikası açıklaması

Halk ekmekte ne kadar indirim yapıldı? KDV'nin 7 puan düşürülmesinin ardından gıda üreticilerinin fiyatlardaki indirimleri nasıl olacak merak ediliyordu. İlk açıklama Karatay Halk Ekmek fabrikasından geldi ve halk ekmeklerinde indirim uygulandığını belirtti. Peki ama halk ekmek ne kadar oldu? Konya halk ekmek ücretleri düşürüldü mü? Ekmek fiyatları düştü mü? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-14 14:04:44
Halk ekmekte ne kadar indirim yapıldı? Halk ekmek ne kadara düştü? Karatay Halk Ekmek fabrikası açıklaması

Halk ekmekte ne kadar indirim yapıldı? KDV'nin 7 puan düşürülmesinin ardından gıda üreticilerinin fiyatlardaki indirimleri nasıl olacak merak ediliyordu. İlk açıklama Karatay Halk Ekmek fabrikasından geldi ve halk ekmeklerinde indirim uygulandığını belirtti. Peki ama halk ekmek ne kadar oldu? Konya halk ekmek ücretleri düşürüldü mü? Ekmek fiyatları düştü mü? İşte merak edilen detaylar...

Halk ekmekte ne kadar indirim yapıldı?

KDV oranlarının temel gıda ürünlerinde düşürülmesinin ardından indirimler takip ediliyor. KDV'de uygulanan oran 7 puanlık oldu. Kısacası yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV'nin etkisi oldukça büyük.

Bu adımın ardından temel gıda üreticilerinin indirim yapması beklenirken Karatay Halk Ekmek fabrikasından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2 lira 35 kuruştan satılan ekmek fiyatını 2 TL'ye düşürme kararı aldığını açıkladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da söz konusu açıklamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hasan Kılca;

"Temel gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu kararın hem esnafımızda hem de vatandaşlarımızda önemli bir rahatlamaya vesile olacağına inanıyoruz. Bu gelişme ile İşletmecimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Karatay Halk Ekmek Fabrikası fiyatını 2.35'ten 2 TL'ye indirdi. Sağlıklı bir ortamda üretilen ekmeklerle vatandaşımıza hizmet veren Karatay Halk Ekmek Fabrikası yönetimini ve çalışanlarını bu süreçteki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız bu ekonomik darlığı daha az hissederek atlatmak adına bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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