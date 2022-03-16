Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te satılacak olan Ramazan pidesi fiyatına ilişkin bilgi verdi.
2022-03-16 13:18:32
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.
İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.
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