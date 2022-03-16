Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te satılacak olan Ramazan pidesi fiyatına ilişkin bilgi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

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