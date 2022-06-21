Halk Ekmek’e zam olacak mı? Açıklama geldi

Ekmek fiyatlarının bugünden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 TL'ye çıkacağının açıklanmasının ardından İBB'den de Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili duyuru yapıldı.