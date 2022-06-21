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Halk Ekmek’e zam olacak mı? Açıklama geldi

Ekmek fiyatlarının bugünden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 TL'ye çıkacağının açıklanmasının ardından İBB'den de Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili duyuru yapıldı.

38 Dakika Önce
2022-06-21 07:30:21
Halk Ekmek’e zam olacak mı? Açıklama geldi

İstanbul'un bazı ilçelerinde 240 gram ekmeğin 5 liraya çıkacağı açıklanmıştı.

Yeni zam haberinin ardından bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geldi. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 250 gram halk ekmeğin satışının 2 liradan devam edeceğini duyurdu.

Nama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz, 250 gr ekmeği 2 TL'den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi. .

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