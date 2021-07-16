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TIMETURK / EKONOMİ / Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya yükseldi.

1 Saat Önce
2021-07-16 16:45:22
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

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İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" denildi.

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DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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