Halk Bankası'ndan 'hatalı kur' açıklaması

31 Ağustos 2018 günü internet sitesinde dolar 6.55 lira iken 3.72 lira seviyesinden, Euro 7.62 lira iken 4.32 liradan Euro satan Halk Bankası'ndan yaşanan olaya ilişkin 'İşlemler hemen iptal edilmiş, mali anlamda kâr veya zarar oluşmamıştır' açıklaması yapıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu'nda Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a "2018 yılında en önemli konulardan biri hatalı kurlarla döviz satım işlemleridir. Bu durumun diğer bankalarda olmaması ama Halkbank'ta olmasının nedeni nedir" diye sordu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yavuzyılmaz'ın sorusuna bankadan yazılı yanıt geldi. Yanıtta “Bazı bankalarda da benzer sorunlar ile karşılaşıldığı bilinmektedir'' denildi.

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İşlemler hemen iptal edilmiş, mali anlamda kâr veya zarar oluşmamıştır. Müşterilerimizin isim bilgileri banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.