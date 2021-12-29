Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi elemanı alımı | 11 farklı branştan öğretim üyesi alımı yapılacak

Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi elemanı alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de duyurulan ilanın şartları ve branşları merak konusu oldu. Peki ama Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları nelerdir? Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri ABD, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi ABD, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi ABD., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat ABD., İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD., Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri ABD., Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim üyesi alımı detayları...

Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi elemanı alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de duyurulan ilanın şartları ve branşları merak konusu oldu. Peki ama Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları nelerdir? Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri ABD, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi ABD, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi ABD., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat ABD., İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD., Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri ABD., Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim üyesi alımı detayları...

Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi elemanı alımı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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