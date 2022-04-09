Hak-İş, 1 Mayıs'ta 81 ilde meydanlara çıkıyor

Hak-İş il başkanlıklarınca 1 Mayıs'ta İstanbul'da Taksim başta olmak üzere 81 il meydanı ve örgütlü iş yerlerinde 1 Mayıs Bildirisi okunacak.

Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş'in son iki yıldır düzenlediği "1 Mayıs Haftası" etkinliklerinin, bu yıl da 25 Nisan-1 Mayıs'ta 7 gün boyunca gerçekleştirileceği ifade edildi.

Hak-İş'in, "1 Mayıs Haftası Kutlamaları" ile "1 Mayıs"ı amacına ve ruhuna uygun bir şekilde Türkiye'nin her yerinde kutladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hak-İş olarak 1 Mayıs Haftası kapsamında, dijital platformlarda, illerin meydanlarında, iş yerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde emekçilerin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde dile getireceğiz. 1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir. Hak-İş olarak daha fazla dayanışma ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz."

Türkiye'nin ve bölgenin bütün emekçileriyle, mağdur ve mazlumlarla dayanışmalarının yineleneceğinin de belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs'ı anlamına uygun olarak tüm Türkiye'de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Hak-İş olarak İstanbul Taksim başta olmak üzere Hak-İş il başkanlıklarımızca 81 ilimizde ve örgütlü olduğumuz iş yerlerimizde 1 Mayıs Bildirimizi okuyacağız. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak, enflasyonda yaşanan artışın, bölgemizde yaşanan savaşın emekçilere etkilerini dile getirmek, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günlerini şimdiden kutluyoruz." .