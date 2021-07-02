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'Hafif ticarinin vitesi yükselecek'

Türkiye’de hafif ticari araç kiralamalarının önündeki engelin 2019 yılı itibarıyla kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Haziran 2021’de yeni gerçekleşen düzenlemeyle bu yöndeki kiralamaların önü tamamen açıldı.

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02.07.2021 22:41:09
'Hafif ticarinin vitesi yükselecek'

Ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkartmak için istenen bir ticari araç özmal şartı kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında artık kendi ürünlerini taşıyan şirketler K2 belgesine ticari araçlarını sadece kiralayarak da sahip olabilecekler.

Sektörü yukarı taşıyacak

Hem binek hem de hafif ticari araç müşterilerine kapsamlı çözümler sunan ve söz konusu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan LeasePlan, bu doğrultuda hafif ticari araç kiralamalarını da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor. Konuyu değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Öncelikle bu oldukça sevindirici bir gelişme. Hafif ticari araçların kiralanabilmesi kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce olumlu bir adım atılmıştı. Fakat kendi alanında taşımacılık yapacak şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi'nde “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi, özellikle KOBİ ve tek hafif ticari araçla taşımacılık yapan şirketler için kiralama önünde büyük bir engel teşkil ediyordu." dedi.

İvme kazandırıyor

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de, edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz”

Kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan, taşımacılıktan herhangi bir kazanç sağlamayan şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi için “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi yeni eklenen bir fıkra ile düzenlendi. Böylece K2 yetki belgesi başvurularında, artık uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtların da dikkate alınmasıyla, hafif ticari araç kiralama kapsamı genişletilmiş oldu.

Hafif ticarinin pazar durumu

Hafit Ticari Araç pazarı ekonominin de en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sektördeki pozitif gelişmeler, satışların artması ve üretimdeki yükseliş ekonomik canlanmaya da işaret ederken araç satışlarındaki frenlemeler de sektörel durgunluğun belirtisi olarak telakki ediliyor.
Hafif Ticari Araç Pazarı'nın (Haziran, Ocak-Haziran 2021) dönemine bakıldığında şöyle bir tablo var:
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; Van gövde tipi yüzde 77,6 pay ve 65.501 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi yüzde 10,4 pay ve 8.791 adetle 2. sırada yer aldı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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