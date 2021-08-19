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TIMETURK / EKONOMİ / Hackerlar’dan büyük vurgun! Kripto borsası Liquid'den 94 milyon dolar çalındı

Hackerlar’dan büyük vurgun! Kripto borsası Liquid'den 94 milyon dolar çalındı

Japonya merkezli kripto para borsası Liquid, siber saldırıya uğradığını ve tahmini olarak 94 milyon değerinde kripto paranın çalındığını duyurdu.

51 Dakika Önce
2021-08-19 17:32:51
Hackerlar’dan büyük vurgun! Kripto borsası Liquid'den 94 milyon dolar çalındı

Japon kripto borsası Liquid, hackerların saldırısına uğradığını ve tahminen 94 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Liquid, sıcak cüzdanlardaki varlıkları soğuk cüzdanlara taşımakta olduklarını belirtirken, varlık yatırma ve çekmenin askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin izlenmekte olduğu ve bu çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı da vurgulandı.

Londra merkezli Elliptic'in analizine göre Liquid'den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

Ayrıca Ethereum Blockchain ile bağlantılı 45 milyon dolar tutarında token de çalınanlar arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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