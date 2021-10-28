Hacizli malın çürümesi önlenecek

İcra İflas Kanunu’nda yapılacak değişikliklerde sona gelindi. Boşanmış ebeveynler arasındaki icra ile çocuk teslimine de son veren düzenleme ile özellikle depolarda çürümeye terk edilen hacizli malların satışına yeni kriterler getiriliyor.

AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, İcra İflas Kanunu'nda değişiklik öngören taslakta sona gelindi. AK Parti hukukçularının hazırladığı taslağın en önemli bölümünü çocukların icra yoluyla teslimine son verilmesi oluşturuyor.

Boşanmış aileler arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle icra yoluyla çocukların teslimini öngören uygulama yapılacak değişiklikle son bulacak. Taslağa göre icra yoluyla çocuk alma, İcra İflas Kanunu'ndan çıkarılacak, Çocuk Koruma Kanunu içinde düzenlenecek. Çocuğun sosyal ve duygusal zarara uğramasının önüne geçilecek.Çocuğun teslimi sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ KURULACAK

Çocuk tesliminde görev ve sorumluluk Adalet Bakanlığında olacak. Boşanmış çiftlerin çocuklarının teslim edilmesi işlemleri Adalet Bakanlığına bağlı mağdur hizmetleri birimleri tarafından yürütülecek. Bu doğrultuda çocuk teslim merkezleri kurulacak. Böylece çocuğun taşınır eşya gibi icraya konulması, psikolojik olarak etkilenmesi uygulaması da son bulacak. Çocuk tesliminde görev alacak memurların ücretleri ile ilgili de çalışma yapılıyor.

AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, İcra İflas Kanunu'nda değişiklik öngören taslakta sona gelindi. AK Parti hukukçularının hazırladığı taslağın en önemli bölümünü çocukların icra yoluyla teslimine son verilmesi oluşturuyor.

Boşanmış aileler arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle icra yoluyla çocukların teslimini öngören uygulama yapılacak değişiklikle son bulacak. Taslağa göre icra yoluyla çocuk alma, İcra İflas Kanunu'ndan çıkarılacak, Çocuk Koruma Kanunu içinde düzenlenecek. Çocuğun sosyal ve duygusal zarara uğramasının önüne geçilecek.Çocuğun teslimi sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ KURULACAK

Çocuk tesliminde görev ve sorumluluk Adalet Bakanlığında olacak. Boşanmış çiftlerin çocuklarının teslim edilmesi işlemleri Adalet Bakanlığına bağlı mağdur hizmetleri birimleri tarafından yürütülecek. Bu doğrultuda çocuk teslim merkezleri kurulacak. Böylece çocuğun taşınır eşya gibi icraya konulması, psikolojik olarak etkilenmesi uygulaması da son bulacak. Çocuk tesliminde görev alacak memurların ücretleri ile ilgili de çalışma yapılıyor.

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.