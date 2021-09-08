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Güvenli Nakliye Taşımacılığı: NakliyemVar Uygulaması İle Sizlerle!

TIMETURK / EKONOMİ / Güvenli Nakliye Taşımacılığı: NakliyemVar Uygulaması İle Sizlerle!

Güvenli Nakliye Taşımacılığı: NakliyemVar Uygulaması İle Sizlerle!

Nakliyem Var Teknoloji ve Lojistik A.Ş, İstanbul merkezli nakliyat hizmetlerinde kalite standartlarının üstünde bir hizmet sunabilen ve sektörde en iyi marka olmayı başarmış, hem müşterisine hem de taşıyıcısına büyük konfor, güven ve ekonomiyi bir arada sunmuştur.

2 Saat Önce
2021-09-08 15:48:24
Güvenli Nakliye Taşımacılığı: NakliyemVar Uygulaması İle Sizlerle!

Yükünüz, en uygun fiyat garantisi ile aynı gün hızlı ve güvenli olarak taşınır.


Parça parça eşya yük gönderimi


Taşıtacağınız parça yük veya eşya dahi olsa ne olduğu, nerede olduğu fark etmeksizin 1 dakikada araç rezervasyonu yapabilirsiniz.


Evden eve ofis taşımacılığı


Evden eve taşıma firmaları tarafından güvenli ve ekonomik olarak taşıma yapılır.


Güvenilir taşıyıcılar


Yükünüz denetlenmiş ve deneyimli taşıyıcılar tarafından taşınır.


Araç çeşitliliği


Geniş araç filomuzdan yükünüze uygun aracı, kapasitelerini görerek seçebilirsiniz.


Profesyonel destek


Uzman ekiplerimiz tarafından tüm nakliye sürecinde 7/24 destek alabilirsiniz.


Fiyat politikası


Mobil uygulamamız veya sitemiz üzerinden kolayca otomatik fiyat bilgisine ulaşabilir ve talep oluştururken gördüğünüz fiyat, ek talep olmadığı sürece değişmemektedir.


Ödeme kolaylığı


Ödemelerinizi ister nakit, isterseniz Nakliyemvar uygulaması üzerinden kredi kartınızla yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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