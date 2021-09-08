Güvenli Nakliye Taşımacılığı: NakliyemVar Uygulaması İle Sizlerle!

Nakliyem Var Teknoloji ve Lojistik A.Ş, İstanbul merkezli nakliyat hizmetlerinde kalite standartlarının üstünde bir hizmet sunabilen ve sektörde en iyi marka olmayı başarmış, hem müşterisine hem de taşıyıcısına büyük konfor, güven ve ekonomiyi bir arada sunmuştur.

Yükünüz, en uygun fiyat garantisi ile aynı gün hızlı ve güvenli olarak taşınır.



Parça parça eşya yük gönderimi



Taşıtacağınız parça yük veya eşya dahi olsa ne olduğu, nerede olduğu fark etmeksizin 1 dakikada araç rezervasyonu yapabilirsiniz.



Evden eve ofis taşımacılığı



Evden eve taşıma firmaları tarafından güvenli ve ekonomik olarak taşıma yapılır.



Güvenilir taşıyıcılar



Yükünüz denetlenmiş ve deneyimli taşıyıcılar tarafından taşınır.



Araç çeşitliliği



Geniş araç filomuzdan yükünüze uygun aracı, kapasitelerini görerek seçebilirsiniz.



Profesyonel destek



Uzman ekiplerimiz tarafından tüm nakliye sürecinde 7/24 destek alabilirsiniz.



Fiyat politikası



Mobil uygulamamız veya sitemiz üzerinden kolayca otomatik fiyat bilgisine ulaşabilir ve talep oluştururken gördüğünüz fiyat, ek talep olmadığı sürece değişmemektedir.



Ödeme kolaylığı



Ödemelerinizi ister nakit, isterseniz Nakliyemvar uygulaması üzerinden kredi kartınızla yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.