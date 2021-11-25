Günün ilk yarısında en çok değer kazanan ve değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden 20 hisse belli oldu.

İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 artışla 1.820,83 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,53 puan değer kazanarak 1.820,83 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,79 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile spor oldu. Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi. Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, ABD borsalarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları ise şöyle:

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