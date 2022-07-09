Günlük araç kiralamada yüzde 30'a yakın büyüme beklentisi

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, bu yıl turizmde arzu edilen hareketliliğin gerçekleşmesi halinde günlük araç kiralamaya olan talebin de olumlu etkileneceğini bildirdi.

TOKKDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından araç kiralama talepleri de yükselişe geçti.

Artan talep nedeniyle kısa süreli araç kiralamada yüzde 80'in üzerinde doluluk bekleniyor. Talebin bayram süresince artması öngörülürken, 2022 yılı araç kiralama sektörü özelinde 2021'den daha iyi sene olma potansiyeliyle de dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, salgının seyrindeki olumlu gelişmelerin bu yılın başından itibaren özellikle günlük araç kiralama tarafına olumlu yansıdığını aktardı.

Seyrin benzer şekilde devam etmesi durumunda, günlük araç kiralamada bu seneyi 2019'a çok yakın bir seviyede kapatmayı öngördüklerini ifade eden Ekici, "2022, geçen seneden daha iyi bir yıl olma potansiyeline sahip.

Bu yıl yabancı turist kaynaklı 2021'de yakalanan iyileşme trend olarak devam edecek. Bunun olumlu yansımalarını günlük araç kiralama sektöründe de göreceğiz. Ayrıca yine pandemi sonrasında yaygınlaşma eğilimi gösteren bir diğer trend olan karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep göreceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekici, günlük araç kiralama şirketlerinin bu yıla ilişkin araç alımlarıyla turizmde arzu edilen toparlanmaya hazırlık yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de bundan olumlu etkilenecek. Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30'a yakın büyüme yaşanabilir.

Söz konusu büyüme ile birlikte sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir. Ekonomik aktivitenin hızlanması ile birlikte hijyenik ve izole ulaşım sağlamasından ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle günlük araç kiralama daha fazla tercih edilecek."

"Saatlik araç kiralama hizmeti önemli bir seçenek oldu"

Salgının mobilite tercihlerini etkilediğini anımsatan Ekici, toplu ulaşımı tercih etmeyen bireylerin, ulaşım ihtiyaçlarını özel araçları veya araç kiralama yöntemi ile çözdüğünü belirterek, "Günlük araç kiralamanın yanı sıra saatlik araç kiralama hizmeti de önemli bir seçenek oldu. Bu gelişmeler günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralama, yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine de olanak sağlıyor.

Ayrıca bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç kiralamaya olan talep artıyor. Pandeminin etkilerinin yavaşladığı bu günlerde bayramın da gelmesiyle araç kiralamaya olan talep daha da yoğunluk kazandı. Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk oranı olması bekleniyor. Bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz." bilgilerini verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin tahminlerine göre bu yıl dış hat yolcu sayısının 2021'in yüzde 51 üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Ekici, bu rakamın 2019'un yüzde 17 gerisinde olmakla birlikte, salgın sonrası toparlanmanın yabancı yolcu açısından ne kadar hızlı olduğunu gösterdiğini, bu yılın ilk 6 ayında benzer büyüme trendini araç kiralama sektöründe de gözlemlediklerini, yaz aylarında, yabancı müşteri rezervasyon talebinin bu trendin artarak devam edeceğine dair sinyaller verdiğini kaydetti.

"Sahiplik yerine kullanım ana akımı artarak devam edecek"

Ekici, araç fiyatları, finansman maliyetleri ve enflasyondaki artışa bağlı olarak araç kiralama fiyatlarının da artışa geçtiğini, sektörün, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlığıyla oluşturduğu verimliliği müşterilerine yansıtarak fiyat artışını enflasyonun altında tuttuğunu anlattı.

Kısa dönem kiralamada hala Avrupa'nın en uygun fiyatlarına sahip ülkelerinden biri olunduğunu vurgulayan Ekici, "Pandemi öncesi başlayan 'sahiplik yerine kullanım' ana akımı artarak devam edecek, bireyler ve kurumlar, ihtiyaçları kadar kullanma imkanı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya daha fazla yönelecek." ifadelerini kullandı.

Araç kiralamak isteyenlere tavsiyeler

Kurban Bayramı tatili öncesi araç kiralamak isteyenlere tavsiyelerde de bulunarak, talebin yoğun olduğu dönemlerde araç kiralamak isteyenlerin rezervasyonlarını erken yapmaları ve mutlaka kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekli. Ayrıca, araç kiralayanların trafik kurallarına uyum göstererek kiralama sürelerini tamamlamaları, kişisel güvenlikleri ve trafik cezaları ile karşılaşmamaları açısından büyük önem arz ediyor.

Tüm bunlarla birlikte özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakaları da artıyor. Bu konuyu İçişleri Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza aktardık ve önlem alınmasını talep ettik. Bu doğrultuda olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için tüketiciyi uyarmak amacıyla iletişim çalışmalarımız devam ediyor."

Ekici, TOKKDER olarak sektörü ilgilendiren birçok konuda ilgili devlet kurumları nezdindeki girişimlerini sürdürdüklerini anlattı.