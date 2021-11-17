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TIMETURK / EKONOMİ / Günlerdir rekor kıran dolar, güne nasıl başladı?

Günlerdir rekor kıran dolar, güne nasıl başladı?

Günlerdir ateşi sönmeyen Dolar/TL bu sabaha da rekorla başladı.

2 Saat Önce
2021-11-17 08:26:30
Günlerdir rekor kıran dolar, güne nasıl başladı?

Dün geceye 10,4141 ile rekoru ile damga vuran dolar bu sabah yüzde 1'in üzerindeki primle 10,4475 rekoru ile başlıyor.

Günün ilk işlemleri rekor seviyelerde devam ederken Dolar/TL 10,4360 liradan işlem geçiyor.

Sabahın ilk işlemleri ile tarihin en yüksek zirvesi olan 11,8196 lirayı gören euro ise şu dakikalarda 11,7901 lirada bulunuyor.

Altında da yeni rekor haberleri geldi. Gram altın dün 613 liradan güne noktaya koyarken bu sabah yüzde 1,30 primle 622,600 liradan fiyatlanıyor. Altındaki yeni zirve ise 623,6693 lira oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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