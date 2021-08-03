Güneydoğu'dan 6,3 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu yılın ocak-temmuz dönemindeki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 6 milyar 321 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, temmuz ayında bölgeden 2 bin 226, Gaziantep'ten ise 1585 firmanın ihracat yaptığını belirtti.

Kileci, söz konusu ayda bölgeden 74 firmanın ilk defa ihracat yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep başta olmak üzere bölgemizdeki birçok firmanın ihracata adım atması büyük bir mutluluk. Geride bıraktığımız ayda bölgenin ihracatı, bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 852 milyon 978 bin dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep ise yüzde 0,7'lik artışla 733 milyon 379 bin dolarlık ihracat kayda alınmış, bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatını yaptı. Ocak-temmuz döneminde ise bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla 6 milyar 321 milyon dolarlık ihracat sağladı. Gaziantep ise 5 milyar 554 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 33 oranında artırdı."

Bölgenin 7 aylık dönemde en fazla ihracatı Irak, ABD ve Suriye'ye yaptığını kaydeden Kileci, en çok satılan ürün gruplarının da makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.