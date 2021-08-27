Güney Kore, kripto borsaları için 'ölüm notu' yayınladı

Güney Kore'deki 63 dijital para borsasından 24'ünün yeni uyumluluk gereksinimlerini karşılaması beklenmiyor ve büyük olasılıkla bir aydan kısa bir süre içinde kapatılacak.

Güney Kore'de kripto para borsası düzenlemelerinin son tarihi yaklaşıyor, ülkede bulunan kripto borsalarının 3'te 1'inden fazlasınınsa faaliyet durdurma ihtimali oldukça yüksek.

Basın açıklaması ile duyuruldu

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından geçtiğimiz çarşamba günü bir basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, 63 kripto para borsasından 24'ünün büyük olasılıkla ay sonunda kapatılacağı duyuruldu.

2021 yılı başında düzenlenen ve Mart ayında yürürlüğe giren uyumluluk gereksinimlerine hazırlıklı olmayan bu borsalara 24 Eylül'e kadar zaman tanındı. Tanınan bu zamanda, 25. FSC, Güney Kore'de faaliyet göstermeye devam etmek için Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bir rapor hazırlamaları ve sunmaları gerekiyor.

FSC tarafından listelenen borsalar, Bilgi Sistemi Yönetim Sistemi (ISMS) sertifikası almak ve faaliyet yürütmeye devam etmek için yeni kripto borsa düzenlemelerinin zorunlu kıldığı ilk şartı yerine getiremedi. Kore İnternet ve Güvenlik Ajansı (KISA) tarafından onaylanmış BGYS sertifikasına sahip olmak, bir borsanın kullanıcılarının bilgilerini korumak için başarılı bir sistem kurduğu anlamına geliyor.

18 borsa da incelemede

Kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olan borsalar dışında 18 borsanın daha inceleme altında olduğu bildirilirken, 63 kripto para borsasından toplamda 21'i sertifika aldı. Basın açıklamasında, başvuruda bulunan borsaların bile KISA tarafından reddedilebileceği, bu durumda da 24 Eylül'den sonra kapanmak zorunda kalacakları belirtildi.

BGYS sertifikalar için başvurmamış olan 24 borsanın çoğu belirsiz ve küçük ölçekli olan işletmelerden oluşuyor. Kore kripto borsa alanında yaşanan ve “ölüm notu” olarak adlandırılan birkaç dikkate değer değişim var. Listede bulunan bazı firmalar kendilerini doymuş borsa pazarından çekmek amacıyla sertifika başvurunda bulunmadı.

Yatırımcıya paranızı çekin uyarısı

FSC yaptığı açıklamada, FIU'ya rapor vermekten kaçınan borsaların yakın gelecekte veya herhangi bir zamanda çalışmayı durdurabilecekleri konusunda bir uyarıda bulundu. Ayrıca bu borsalara yatırım yapan kullanıcılara nakit ve kripto mevduatlarını geri çekme konusunda önleyici tedbirler almalarını tavsiye etti.

Borsalara yönelik bu “ölüm notu” belirgin hale geldikçe, endüstri yetkilileri FSC'ye karşı daha hararetli bir şekilde seslerini yükseltmeye başladılar.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.